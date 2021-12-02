Украина СБУ раскрыла схемы подделки и продажи международных ковид-сертификатов

2021-12-02 11:44

В Черновцах фальсифицировали сертификаты о вакцинации от COVID-19 и отрицательные результаты ПЦР-тестов для выезда за границу. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Злоумышленники имели 2 офиса в Черновцах. Предлагали широкий спектр услуг как для граждан Украины, так и для иностранцев.

Для беспрепятственного пересечения границы "изготовляли" справки об отрицательных результатах ПЦР-тестов и международные сертификаты о вакцинации от COVID-19.

Иностранцам предлагали еще и полный пакет поддельных документов для выезда и трудоустройства в странах ЕС. Злоумышленники обманывали своих "клиентов", продавая им подделки.

В ходе 18 обысков, проведенных в офисных помещениях и по адресам места жительства участников схемы, правоохранители изъяли:

  • поддельные печати и штампы украинских и зарубежных компаний;
  • готовые для нанесения защитных голограмм бланки;
  • специальное оборудование для изготовления поддельных документов;
  • компьютерную технику;
  • готовы сертификаты "клиентов" с печатями врачей и медицинских учреждений;
  • 8450 евро и 2800 долларов США.

В Винницкой области СБУ разоблачила частного врача, который торговал сертификатами о вакцинации от COVID-19.

По данным следствия, организовал его один из частных семейных врачей региона. По договоренности с пациентами он выдавал им сертификат о якобы проведенной вакцинации от COVID-19 препаратом Pfizer-BioNTech. Стоимость такой "услуги" злоумышленник установил от 1 до 1,5 тыс грн.

В ходе обысков, проведенных в рабочем кабинете медработника, обнаружены и изъяты:

  • около 100 поддельных COVID-сертификатов;
  • черновые записи с перечнем вакцинированных лиц;
  • бланки международных свидетельств о вакцинации.

Продолжается следствие для привлечения к ответственности всех причастных к схеме лиц.

subscriber subscriber

Еще по теме

Зеленский быстро нашел замену главе контрразведки СБУ

2021-11-30 16:40

В СБУ раскрыли первые детали расследования попытки госпереворота, о которой заявил Зеленский

2021-11-30 08:25

Зеленский – хромая утка для Запада

2021-11-22 13:21

"ПриватБанк" предупредил украинцев о появлении новой схемы мошенничества под видом COVID-выплат

2021-11-18 18:40

Еще новости в разделе "Украина"

СБУ раскрыла схемы подделки и продажи международных ковид-сертификатов

2021-12-02 11:44

Украина откроет новый контрольный пункт пропуска на границе с Румынией

2021-12-02 10:12

С 10 декабря в супермаркетах Украины запретят бесплатно давать одноразовые пластиковые кульки

2021-12-02 09:21

При покупке авто и квартиры украинцам хотят доначислять налоги при несоответствии официальным доходам

2021-12-01 22:00
Все статьи раздела "Украина"

Украина

СБУ раскрыла схемы подделки и продажи международных ковид-сертификатов 2021-12-02 11:44
Украина откроет новый контрольный пункт пропуска на границе с Румынией 2021-12-02 10:12
С 10 декабря в супермаркетах Украины запретят бесплатно давать одноразовые пластиковые кульки 2021-12-02 09:21
При покупке авто и квартиры украинцам хотят доначислять налоги при несоответствии официальным доходам 2021-12-01 22:00