СБУ раскрыла схемы подделки и продажи международных ковид-сертификатов

В Черновцах фальсифицировали сертификаты о вакцинации от COVID-19 и отрицательные результаты ПЦР-тестов для выезда за границу. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Злоумышленники имели 2 офиса в Черновцах. Предлагали широкий спектр услуг как для граждан Украины, так и для иностранцев.
Для беспрепятственного пересечения границы "изготовляли" справки об отрицательных результатах ПЦР-тестов и международные сертификаты о вакцинации от COVID-19.
Иностранцам предлагали еще и полный пакет поддельных документов для выезда и трудоустройства в странах ЕС. Злоумышленники обманывали своих "клиентов", продавая им подделки.
В ходе 18 обысков, проведенных в офисных помещениях и по адресам места жительства участников схемы, правоохранители изъяли:
В Винницкой области СБУ разоблачила частного врача, который торговал сертификатами о вакцинации от COVID-19.
По данным следствия, организовал его один из частных семейных врачей региона. По договоренности с пациентами он выдавал им сертификат о якобы проведенной вакцинации от COVID-19 препаратом Pfizer-BioNTech. Стоимость такой "услуги" злоумышленник установил от 1 до 1,5 тыс грн.
В ходе обысков, проведенных в рабочем кабинете медработника, обнаружены и изъяты:
Продолжается следствие для привлечения к ответственности всех причастных к схеме лиц.