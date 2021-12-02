Украина СБУ раскрыла схемы подделки и продажи международных ковид-сертификатов

2021-12-02 11:44

В Черновцах фальсифицировали сертификаты о вакцинации от COVID-19 и отрицательные результаты ПЦР-тестов для выезда за границу. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Злоумышленники имели 2 офиса в Черновцах. Предлагали широкий спектр услуг как для граждан Украины, так и для иностранцев.

Для беспрепятственного пересечения границы "изготовляли" справки об отрицательных результатах ПЦР-тестов и международные сертификаты о вакцинации от COVID-19.

Иностранцам предлагали еще и полный пакет поддельных документов для выезда и трудоустройства в странах ЕС. Злоумышленники обманывали своих "клиентов", продавая им подделки.

В ходе 18 обысков, проведенных в офисных помещениях и по адресам места жительства участников схемы, правоохранители изъяли:

поддельные печати и штампы украинских и зарубежных компаний;

готовые для нанесения защитных голограмм бланки;

специальное оборудование для изготовления поддельных документов;

компьютерную технику;

готовы сертификаты "клиентов" с печатями врачей и медицинских учреждений;

8450 евро и 2800 долларов США.

В Винницкой области СБУ разоблачила частного врача, который торговал сертификатами о вакцинации от COVID-19.

По данным следствия, организовал его один из частных семейных врачей региона. По договоренности с пациентами он выдавал им сертификат о якобы проведенной вакцинации от COVID-19 препаратом Pfizer-BioNTech. Стоимость такой "услуги" злоумышленник установил от 1 до 1,5 тыс грн.

В ходе обысков, проведенных в рабочем кабинете медработника, обнаружены и изъяты:

около 100 поддельных COVID-сертификатов;

черновые записи с перечнем вакцинированных лиц;

бланки международных свидетельств о вакцинации.

Продолжается следствие для привлечения к ответственности всех причастных к схеме лиц.