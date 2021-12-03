Мир Обнаружены останки самой древней звезды, разрушенной в результате Большого взрыва

2021-12-03 22:12

Астрономы из Флорентийского университета обнаружили звезду со следами материала одного из самых древних небесных тел. Об этом говорится в статье журнала The Astrophysical Journal Letters.

Ученые разделили звезды на три типа. Небесные тела первого из них, куда входит и Солнце, содержат большое число тяжелых элементов, которые образовались в ходе термоядерного синтеза в более ранних звездах. А небесные тела самого древнего типа образовались после Большого взрыва, но просуществовали очень недолго, около миллиона лет, и потому астрономы ни разу их не наблюдали.

Также исследователи изучили звезду AS0039 в Карликовой галактике в созвездии Скульптор. Судя по ее химическому составу, в ней находятся элементы звезды населения III, выброшенные взрывом гиперновой. Астрономы оценивают, что эта звезда-прародительница обладала массой около двадцати солнечных.

"Мы обнаружили вторичную звезду с необычайными химическими характеристиками: низкое содержание железа, низкое содержание углерода и чрезвычайно низкое количество магния по сравнению с другими тяжелыми элементами вроде кальция", – сообщают ученые.