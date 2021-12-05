Украина Синоптики предупредили о начале суровой зимы

2021-12-05 12:30

Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине воскресенье 5 декабря.

Об этом она сообщила на своей странице в Фейсбук.

Так, 5 декабря осадки ожидаются практически везде, однако периодические, небольшие.

Температура воздуха будет низкой, ночью местами столбики термометров опустятся до 7 градусов мороза. Днем также ожидается холодная погода - от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла.

На юге и востоке будет теплее - от +3 до +8 градусов.

Тем временем, в Киеве будет мрачно, облачно, а также возможен мокрый снег или дождь.

Ночью столбики термометров в столице опустятся до 5 градусов мороза, а днем ожидается около нуля.

Исходя из прогноза Укргидрометцентра, в воскресенье температурные показатели на западе ночью составят от 2 до 5 градусов мороза, в центре, на севере и в восточных областях от 2 до 6 градусов мороза. Также ночью похолодает и на юге - до 3 градусов мороза.

Днем столбики термометров на западе и севере будут колебаться от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла. В центре и на востоке от 0 до +2 градусов, в южной части днем прогреется до 3-6 градусов тепла, в Одессе до 9 градусов тепла.

А вот снег и мокрый снег ожидается лишь в западной части страны, в остальных областях будет сухо.

Уже с понедельника синоптики обещают небольшое потепление практически во всех регионах страны. При этом ожидаются сильные снегопады, будет идти мокрый снег и снег с дождем.