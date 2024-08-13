Мир США предупредили Иран о последствиях атаки на Израиль: что может быть

2024-08-13 20:04

Белый дом заявил о критической ситуации в регионе и необходимости избегания эскалации.

США заявили, что согласны с оценками разведки, что Иран или его союзники на Ближнем Востоке могут напасть на Израиль уже на этой неделе. Белый дом призвал Тегеран отказаться от этих планов.

Об этом пишет Радио Свобода.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил журналистам, что президент Джо Байден уже обсудил этот вопрос с лидерами ключевых западных союзников и серьезно относится к сообщениям о возможном нападении Ирана в ответ на убийство Исмаила Хании, политического лидера "Хамаса" в Тегеране 31 июля.

Кирби подчеркнул, что США должны быть готовы к значительной серии атак, и именно поэтому Вашингтон увеличил свое военное присутствие в регионе за последние несколько дней. Он также отметил, что у США есть все необходимые возможности для защиты Израиля.

Ранее издание Politico сообщало, что Иран может пересмотреть свое решение о массированном нападении на Израиль из-за дипломатических усилий США и их ближневосточных союзников. По словам источников, США предупредили Иран, что массированная атака лишь усугубит напряженность и может привести к прямой конфронтации между двумя странами. В то же время «Хезболла» может нанести удар по Израилю независимо от действий Ирана.

На прошлой неделе Вашингтон получил свидетельство о возможном нападении Ирана на Израиль на выходных в ответ на убийство Исмаила Хании. В этой связи США направили истребители и корабли в регион. Эксперты отмечают, что ни одна из сторон не стремится к тотальной войне, учитывая, что израильская военная операция в Секторе Газа продолжается после нападения «Хамаса» на Израиль 7 октября, в результате которого погибли около 1200 человек, а 240 попали в заложники.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 5 августа заявил, что регион находится в критическом моменте, и подчеркнул, что Вашингтон интенсивно занимается дипломатией почти круглосуточно, чтобы снизить напряженность на фоне опасений по поводу подготовки Ираном удара по Израилю.

Напомним, США ожидают ответа на убийство лидера ХАМАС, но Иран может отказаться от нападения на Израиль.