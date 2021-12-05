Украина Кабмин изменил порядок выплаты стипендий

2021-12-05 13:30

Кабинет министров Украины изменил порядок выплаты стипендий.

Соответствующее постановление опубликовано на Правительственном портале.

Так, Кабмин возвратил норму о числе получателей стипендий, которая ранее правительством была уменьшена.

Исходя из документа, каждый семестр ученый совет вуза определяет одинаковый для всех факультетов лимит стипендиатов, которым будет назначаться академическая стипендия. Данный показатель устанавливается в процентах (в диапазоне от 40 до 45) фактического числа студентов дневной формы обучения, которые обучаются по государственным (региональным) заказам.

То есть, Кабмин вернул норму, которую ранее снизил до 35-40% постановлением Кабмина от 1 сентября 2021 г. № 933.

Следует отметить, что в Украине с 1 января 2022 года увеличится размер стипендий:

- для учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования - с 490 до 1250 гривен,

- для студентов учреждений профессионального образования, получающих образовательно-квалификационный уровень "младший специалист", образовательно-профессиональную степень "профессиональный младший бакалавр", образовательную степень "бакалавр" - с 980 до 1510 гривен,

- для студентов высших учебных заведений, научных учреждений, получающих образовательную или образовательно-профессиональную степень "младший бакалавр", образовательные степени "бакалавр", "специалист" или "магистр" - с 1300 до 2000 гривен.