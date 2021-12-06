Украина На портале "Дія" теперь можно оформить субсидии

2021-12-06 22:00

 

Украинцы также могут подать заявку на назначение или перерасчет пенсии

Премьер-министр Денис Шмыгаль проинформировал о том, что на портале "Дія" появились новые услуги.

В частности, теперь появилась возможность оформить субсидии, рассказал глава правительства в Facebook.

"Теперь на портале "Дія" можно оформить субсидии, подать заявку на назначение или перерасчет пенсии, получить справки ОК-5 и ОК-7. Больше не нужно приносить кучу бумаг или сидеть в очередях, чтобы получить эти услуги. Ведь все теперь можно сделать, не выходя из дома. Достаточно заполнить анкету, подать заявку или сгенерировать нужную справку в несколько кликов", — пояснил Деним Шмыгаль.

Кроме того, запущено бета-тестирование места изменения регистрации онлайн.

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Украина

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АЗС обновили цены на бензин, дизтопливо и автогаз 2021-12-06 16:40