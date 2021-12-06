Украина Украинцам увеличат долги за коммуналку

2021-12-06 20:40

Большие штрафы будут стимулировать платить коммуналку

В Украине будут по-новому взыскивать долги за коммунальные услуги. Также будет упрощено судебное производство.

У украинцев хотят взыскать долги, не обращаясь в суд, говорится на сайте Министерства финансов.

Судебное разбирательство – дело не одного дня. За это время сумма долга может возрасти.

В итоге должника отключают от коммунальных услуг, в итоге приходится оплачивать и сам долг, и оплачивать услугу подключения.

Сейчас в Украине размер пени за долги по коммунальных услугах составляет всего 0,01% за каждый день.

При этом в развитых странах ЕС должникам не просто отключают коммунальные услуги, но и сразу начисляют большие штрафы. Как правило, это стимулирует потребителей вовремя оплачивать коммуналку. Эти нормы хотят внедрить в Украине.

Отметим, как сообщалось ранее, в некоторых случаях украинцы не правомерно получают субсидии. Таким гражданам придется вернуть государственную помощь на оплату коммуналки.

Напомним, глава правления "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что к маю следующего года года цены на газ на рынке Европы стабилизируются, а вслед за ними придут в норму и тарифы в Украине.