Мир Специалисты назвали самый полезный в зимнее время продукт, который укрепит здоровье

2021-12-07 21:00

 

Специалисты говорят, что квашеную капусту нужно обязательно включить в свой рацион в зимнее время, так как в ней высокий уровень содержания витаминов и это поможет укрепить иммунитет, передает Кontrakty.ua.

Оказывается, в 100г квашеной капусты содержится до 20мг витамина С, укрепляющего иммунную систему и препятствующего преждевременному старению клеток и тканей.

Также, квашеная капуста полна витамина А, витаминов группы В, витаминов К и U. Эти вещества предупреждают возникновение многих заболеваний желудочно-кишечного тракта, включая язвенную болезнь желудка и язву двенадцатиперстной кишки.

Много в кислой капусте содержится и йода и она хороша тем, что в ней сочетается один из самых полезных продуктов (капуста) и один из самых полезных методов приготовления пищи (ферментация).

Получается, что при таком способе приготовления пищи в квашеной капусте образуются полезные пробиотики, которые улучшают состояние иммунной, пищеварительной и эндокринной системы человека.

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