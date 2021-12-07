Украина Народные синоптики предупредили о морозах до -30

2021-12-07 21:20

Народные синоптики прогнозируют, что погода всю зиму будет нестабильной и очень изменчивой – ударят морозы до -30 градусов.

Так, народный синоптик Владимир Деркач рассказывает о теплом декабре и морозном январе.

- После теплого декабря придут морозы до -30 °C. Такую температуру ожидаем в январе и феврале. Но по сравнению с зимами сорок лет назад, эти морозы будут кратковременными, говорит Деркач.

Также сильные морозы передавал народный синоптик Леонид Горбань. Он отмечал, что холоднее всего будет в феврале.

— В январе наступит потепление, но будет длиться недолго. На старый Новый год придут морозы, которые продлятся до Крещения, - говорил Горбань. — Самым строгим будет февраль.