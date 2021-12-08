Украина Доллар в Украине упал в цене: сколько стоит валюта

2021-12-08 17:40

Национальный банк Украины обновил стоимость украинской валюты к доллару и евро на 8 декабря.

НБУ на среду рассчитал такой официальный курс гривны к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,33 грн;

1 евро – 30,73 грн;

1 злотый – 6,69 грн;

10 российских рублей – 3,67 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем курс доллара стал ниже на 5 копеек, а евро – на 22 копейки. Курс злотого снизился на три копейки, а российских рублей – на 4.

Что было с курсом доллара на межбанке

7 декабря доллар подешевел на две копейки в покупке и продаже. К завершению торгов он стоил 27,27/26,29 грн (покупка/продажа).

Евро же подорожал на восемь копеек. К закрытию евро торговался на уровне 30,67/30,7 грн (покупка/продажа).