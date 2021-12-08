Украина В НАН сообщили, что население Украины сократится до 22 миллионов

2021-12-08 19:00

 

Заместитель директора Института демографии НАН Украины Александр Гладун заявил, что в конце ХХІ века население страны сократится до 22 миллионов, сообщает "Я и Закон".

"По нашим прогнозам, к концу ХХІ века население Украины сократится до 22 миллионов. И мы пока не видим пути остановки этого процесса", - говорится в сообщении.

По их данным, такой процесс присущ большинству стран Европы, решающим проблему за счет мигрантов.

"Скорее всего, так будет и у нас. Украина будет интересовать мигрантов из азиатских стран, Кавказа, бывших республик Советского Союза. И за счет этого, может быть, удастся стабилизировать численность населения. Пока нет предпосылок, чтобы это сделать за счет природного фактора", - отметил Гладун.

Сообщается, что пандемия также вносит свои коррективы в сокращение украинского населения, однако окончательные оценки можно дать только по ее завершении.

"Мы сейчас находимся внутри процесса, но цифры уже свидетельствуют о том, что пандемия вносит свой вклад в смертность. В структуре причин смерти COVID-19 занимает третье место после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний", - добавили в НАН.

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