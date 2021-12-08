Украина Подорожание коммуналки: украинцам разъяснили, нужно ли повторно подавать документы на субсидию

2021-12-08 21:40

 

Украинцам рассказали, нужно ли повторно подавать документы на субсидию, если дорожают коммунальные услуги.

Об этом пишет издание Кабмина "Урядовий кур'єр".

Так, на 2022 год в госбюджете Украины заложено 38,4 млрд грн на выплату жилищных субсидий. Таким образом, выделенных денег должно хватить всем нуждающимся. В том случае, если плата за коммуналку вырастет, перерасчет размера субсидии будет произведен автоматически.

При этом тем украинцам, кто уже получает субсидию, никаких дополнительных заявлений или других документов подавать не нужно.

А вот если человек не получал субсидию, однако в связи с ростом тарифов она стала ему нужна, он может обратиться за помощью на оплату коммуналки в любой момент. В данном случае субсидию назначат с месяца обращения.

Если же обращение на оформление субсидии поступит в течение двух месяцев от начала отопительного периода (в ноябре или в первой половине декабря), помощи будет назначена с начала отопительного сезона - с октября.

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