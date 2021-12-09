Украина УЗ назначила дополнительные поезда на новогодние праздники

2021-12-09 21:00

АО «Укрзализныця» на новогодние праздники назначила два дополнительных поезда, кроме того, один рейс был продлен.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Традиционно наибольшим спросом во время зимних праздников пользуются путешествия по железной дороге в западном направлении», - сообщает компания.

Уже назначен дополнительный поезд №249/250 Киев — Ивано-Франковск, Черновцы. Он будет отправляться из Киева 16 и 18 декабря и возвращаться из Черновцов 17 и 19 декабря.

Он будет отправляться из Киева 16 и 18 декабря и возвращаться из Черновцов 17 и 19 декабря. Назначен «Лыжный экспресс» №745/746 Киев – Славское на 24, 26, 30 декабря и 2, 6, 8 января.

на 24, 26, 30 декабря и 2, 6, 8 января. Продлен маршрут поезда №779/780 Сумы – Киев в Винницу на 24, 27, 30, 31 декабря и 3, 6, 10 января.

Кроме того, УЗ сообщила о работе над назначением дополнительных поездов на следующих маршрутах: