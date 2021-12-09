Украина УЗ назначила дополнительные поезда на новогодние праздники

2021-12-09 21:00

 

АО «Укрзализныця» на новогодние праздники назначила два дополнительных поезда, кроме того, один рейс был продлен.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Традиционно наибольшим спросом во время зимних праздников пользуются путешествия по железной дороге в западном направлении», - сообщает компания.

  • Уже назначен дополнительный поезд №249/250 Киев — Ивано-Франковск, Черновцы. Он будет отправляться из Киева 16 и 18 декабря и возвращаться из Черновцов 17 и 19 декабря.
  • Назначен «Лыжный экспресс» №745/746 Киев – Славское на 24, 26, 30 декабря и 2, 6, 8 января.
  • Продлен маршрут поезда №779/780 Сумы – Киев в Винницу на 24, 27, 30, 31 декабря и 3, 6, 10 января.

Кроме того, УЗ сообщила о работе над назначением дополнительных поездов на следующих маршрутах:

  • Киев — Ивано-Франковск, Черновцы;
  • Киев — Ужгород;
  • Харьков — Львов;
  • Одесса — Ужгород;
  • Одесса — Харьков;
  • Запорожье, Днепр — Ивано-Франковск;
  • Киев — Ковель.
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Украинцы во время переписи населения будут отвечать более чем на 50 вопросов, – Госстат 2021-12-09 17:40