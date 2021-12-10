Украина В Украине прошел перерасчет пенсий - кто и какие прибавки получит в декабре

2021-12-10 18:48

В Украине пересчитали прожиточный минимум для нетрудоспособных с 1854 до 1934 грн. Максимальная выплата увеличилась на 800 грн до 19 340 грн. Как сообщает novosti-n, также немного увеличились надбавки за стаж сверхнормы на 80 копеек до 19,34 грн за каждый год.

Прибавки получат также те украинцы, которые уже достигли 75-летия. Ранее такую же дали тем, кто достиг 80 лет. Они могут рассчитывать на прибавку до 400 грн.

Кто получит прибавку:

  • те, кто получает максимальную выплату
  • те, кто получает минимальную выплату
  • те, кто выполнил требования по стажу и достиг 65-летия
  • те, кто имеет доплату за стаж сверх нормы
  • те, кто достиг возраста от 75 до 80 лет

В Украине прожиточный минимум для пенсионера составляет с 1 декабря 1934 грн. Однако фактический прожиточный минимум (его считает Минсоц) составляет 3700 грн. А самую большую пенсию получают судьи (больше 90 тыс. грн в месяц). Для всех остальных размер выплат ограничен 10 прожиточными минимумами (19340 грн). Однако чтобы получать такую выплату, "белая" зарплата должна быть примерно в 7 раз выше средней.

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В Украине прошел перерасчет пенсий - кто и какие прибавки получит в декабре 2021-12-10 18:48
В магазинах Украины запрещены бесплатные пластиковые пакеты - во что теперь паковать продукты 2021-12-10 17:31