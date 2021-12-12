Коронавирус В Украине расширили "желтую" зону карантина: список областей

2021-12-12 11:00

 

Министерство здравоохранения Украины обновило карантинные зоны по состоянию на утро субботы, 11 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, "желтая" зона адаптивного карантина расширилась, в ней теперь находится 14 регионов. В частности: г. Киев, Днепропетровская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, а также Черновицкая области.

В "Оранжевой" зоне остается только Донецкая область.

А вот в "красной" зоне остаются по-прежнему 10 областей: Винницкая, Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская.

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