Украина Пенсии украинцев поднимут с 1 января, кто будет получать 6000 гривен, а кому обещают 20 тысяч

2021-12-12 14:30

 

Прожиточный минимум, который повышен в Украине с 1 декабря, стал отправной точкой для увеличения выплат многим группам пенсионеров в следующем году.

Об этом говорится в сюжете ТСН. В 2022 году с очередным повышением прожиточного минимума минимальные пенсии возрастут.

Пенсия чернобольцев

С 1 января дополнительная пенсионная выплата за вред для здоровья, которую получил человек в результате аварии на ЧАЭС, будет выплачена в полном объеме независимо от зарплаты, пенсии или другого источника дохода. Минимальный размер пенсий будет не ниже:

  • 6000 грн — для 1 группы инвалидности;
  • 4800 грн — для 2 группы инвалидности;
  • 3700 грн — для 3 группы и детей с инвалидностью.

Индексация пенсий с марта 2022 года

Состоится традиционная индексация пенсий. Также в марте пенсионеры от 80 лет и старше получат ежемесячную доплату к пенсии в размере 500 гривен, а пенсионеры в возрасте 75-80 лет – 400 гривен.

Пересчет минимальных пенсий в июле и декабре

Следующее повышение пенсионных выплат будет регламентировано повышением прожиточного минимума. В июле пенсия увеличится с 1934 до 2027 грн, а в декабре – до 2093 грн. Максимальная пенсия соответственно увеличится до 19 340 в июле и до 20 770 грн в декабре.

Также планируется осуществление перерасчета выплат для продолжающих работать пенсионеров с учетом стажа и заработной платы.

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