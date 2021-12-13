Украина Платежки за отопление и горячую воду изменятся уже в декабре: что надо знать украинцам

2021-12-13 19:00

Украинцы в декабре получат платежки за ноябрь с суммами за отопление и горячую воду в обновленном формате - отдельной строкой вынесут важную составляющую.

Теперь ежемесячно будет отображаться абонплата. Нововведение предусмотрено Законом "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения", сообщает пресс-служба "Киевтеплоэнерго".

Отмечается, что ранее, к примеру, за обслуживание и замену домовых счетчиков тепла и горячей воды жители платили в виде взносов, теперь это включено в плату за абонентское обслуживание.

Максимальный размер абонплаты для одной столичной квартиры составит 30,95 грн. за услугу по поставке тепловой энергии и 33,74 грн. за услугу по поставке горячей воды.

Кроме того, у части клиентов появится строчка с минимальной долей. Это касается владельцев квартир с индивидуальными счетчиками, которые несвоевременно передают показания, или передают близкие или равные нулю. Новая строка отображает минимальную часть среднего потребления из общего объема потребленной тепловой энергии домом.

Украинцы активно обсуждают в Сети это ноухау:

"А почему абонплата разная для разных домов? От чего это зависит? - от типа домов, количества квартир, типа счетчика и других факторов"

"Батареи за ноябрь были едва теплыми, посмотрим сколько насчитают, и сравним с прошлым годом"

"А если не пользуюсь горячим водоснабжением? Бойлер. Подаю 0 показатели. Как не платить эту абонплату? Почему я должен платить за услугу, которой не пользуюсь?"

"Жить стало лучше, жить стало веселее: говорили они