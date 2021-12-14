Мир Польша заявила, что за штурм границы мигрантами отвечал беларусский генерал

2021-12-14 19:40



Спикер министра-координатора польских спецслужб Ян Жарин заявил, что за штурм нелегальными мигрантами польско-беларусской границы отвечал генерал-майор, заместитель министра Пограничной службы Беларуси Роман Подлинев.

Речь идет о самой масштабной попытки прорыва нелегальных мигрантов через польско-беларусскую границу 16 ноября.

Об этом спикер сообщил на своей страницы в Twitter ссылаясь на данные польских спецслужб.

«Это еще одно доказательство того, насколько глубоко белорусские спецслужбы вовлечены в гибридную операцию против Европейского Союза, - написал Жарин.

Как пишет «Укринформ» на пресс-конференции в Варшаве Ян Жарин сообщил, что на беларусского генерала Романа Подлинева в тот день обратили внимание польские силовики, поскольку его поведение указывало на то, что он находится с целью наблюдения и контроля.

«По моей информации, Роман Подлинев контролировал и наблюдал за всей операцией, связанной с использованием против нас мигрантов», - объяснил спикер.