Украина В России отреагировали на санкции против ЧВК Вагнер

2021-12-14 21:00

В Москве назвали санкции Евросоюза нелигитимными и оставили за собой право ответить на них.

В МИД России заявили, что Москва оставляет за собой право на ответные санкции против ЕС после введения рестрикций в отношении восьми человек из ЧВК Вагнер и четырех организаций. Об этом во вторник, 14 декабря, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Интерфакс.

По ее словам, ЕС продолжает нелегитимную с международно-правовой точки зрения практику односторонних ограничений.

Захарова подчеркнула, что частные военные компании не подконтрольны официальным властям Российской Федерации.

"Независимые государства, самостоятельно оценивая собственные возможности в сфере безопасности, имеют все основания для налаживания взаимодействия с внешними партнерами по своему усмотрению. Получается, что своими незаконными ограничениями Евросоюз ставит под сомнение суверенное право государств-членов ООН выстраивать независимую внутреннюю и внешнюю политику", - добавила она.

Такие действия ЕС, по словам Захаровой, составляют прямое нарушение основополагающих норм международного права.