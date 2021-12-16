Мир 12 лет лишения свободы за призывы к санкциям - в Беларуси приняли новый жесткий закон

2021-12-16 08:24

Непризнанный цивилизованными странами мира президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил закон, согласно которому за призывы к санкциям граждане будут нести уголовную ответственность.

"Законом вводится уголовная ответственность за призывы к применению санкций в отношении Республики Беларусь, ее граждан и организаций", - сообщает БелТА.

Теперь призывы к санкциям будут наказываться лишением свободы на срок до 6 лет - если призывы обращены к рядовым лицам, 10 лет - когда они обращены к зарубежным государствам, международным и иностранным организациям. При этом должностным лицам грозит 12 лет лишения свободы за призывы к санкциям, если они "совершены с использованием своих служебных полномочий или привели к иным тяжким последствиям, например, ограничению торговли, включению предприятий в санкционный список".

subscriber subscriber

Еще по теме

Медведчук: Мы получаем напрямую российский газ не по 128 долл., как Беларусь, не по 230-250 долл., как в Германии, а платим по преступной схеме "Дюссельдорф +"

2021-12-11 12:16

Беларусь срочно готовится к отключению от международной платежной системы SWIFT

2021-12-10 13:11

Стало известно точное число нелегальных мигрантов, которые сейчас находятся в Беларуси

2021-12-08 14:05

Европейский суд по правам человека запретил Польше высылать мигрантов обратно в Беларусь

2021-12-07 09:24

Еще новости в разделе "Мир"

12 лет лишения свободы за призывы к санкциям - в Беларуси приняли новый жесткий закон

2021-12-16 08:24

Эксперт рассказала, как при помощи бананов стать счастливым и здоровым человеком

2021-12-15 20:00

В ВОЗ заявили, что после завершения пандемии коронавируса мир столкнется с новыми кризисами

2021-12-15 08:26

ЕС намерен отказаться от долгосрочных газовых контрактов с РФ - СМИ

2021-12-14 20:00
Все статьи раздела "Мир"

Мир

12 лет лишения свободы за призывы к санкциям - в Беларуси приняли новый жесткий закон 2021-12-16 08:24
Эксперт рассказала, как при помощи бананов стать счастливым и здоровым человеком 2021-12-15 20:00
В ВОЗ заявили, что после завершения пандемии коронавируса мир столкнется с новыми кризисами 2021-12-15 08:26
ЕС намерен отказаться от долгосрочных газовых контрактов с РФ - СМИ 2021-12-14 20:00