Мир 12 лет лишения свободы за призывы к санкциям - в Беларуси приняли новый жесткий закон

2021-12-16 08:24

Непризнанный цивилизованными странами мира президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил закон, согласно которому за призывы к санкциям граждане будут нести уголовную ответственность.

"Законом вводится уголовная ответственность за призывы к применению санкций в отношении Республики Беларусь, ее граждан и организаций", - сообщает БелТА.

Теперь призывы к санкциям будут наказываться лишением свободы на срок до 6 лет - если призывы обращены к рядовым лицам, 10 лет - когда они обращены к зарубежным государствам, международным и иностранным организациям. При этом должностным лицам грозит 12 лет лишения свободы за призывы к санкциям, если они "совершены с использованием своих служебных полномочий или привели к иным тяжким последствиям, например, ограничению торговли, включению предприятий в санкционный список".