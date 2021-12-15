Украина Кабмин решил проблему тарифов на отопление - местным властям компенсируют разницу цен

2021-12-15 15:15

Правительство на заседании в среду, 15 декабря, утвердило порядок и условия предоставления субвенций на покрытие разницы в тарифах на тепло, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Местные бюджеты получат средства, чтобы покрыть разницу в тарифах на тепло и погасить задолженность перед Нафтогазом... Получение средств позволит теплопоставщикам избавиться от долгов и начать модернизацию собственных предприятий", - сказал премьер.

Он напомнил, что выполнение этих условий предусмотрено в Меморандуме с местными властями.

"Правительство выполняет свои обязательства. Руководители городов со своей стороны обязались не повышать тарифы на тепло и горячую воду для людей в этом отопительном сезоне", - отметил Шмыгаль.

Также глава Кабмина заверил, что Украине хватит энергоресурсов для прохождения отопительного сезона.

"По состоянию на средину декабря у нас в хранилищах больше 15 млрд куб. газа. Этого абсолютно достаточно, чтобы обеспечить голубым топливом и людей, и коммунальные учреждения, и промышленных потребителей", – сказал он.

По его словам, проблемы с углем также оказались "страшилками".

Премьер отметил со ссылкой на данные Минэнерго, что в декабре ожидается приблизительно 2 млн тонн украинского и импортного угля при прогнозированном потреблении 1,7 млн тонн.

"Таким образом, отопительный сезон проходит стабильно, энергоресурсов достаточно, а тарифы для населения, как мы и обещали, расти не будут", – резюмировал премьер.

subscriber subscriber

Еще по теме

Платежки за отопление и горячую воду изменятся уже в декабре: что надо знать украинцам

2021-12-13 19:00

Тарифы на газ в декабре: многие украинские поставщики опустили цену ниже 8 грн за кубометр

2021-11-30 10:45

Кабмин Шмыгаля ввел запрет на отключение отопления должникам до весны

2021-10-29 09:01

В Киеве установили тарифы на отопление и горячую воду

2021-10-26 16:40

Еще новости в разделе "Украина"

ПФУ сделал заявление о финансировании декабрьских пенсий

2021-12-15 18:40

Кому в Украине не положены субсидии на коммуналку: названы 9 категорий

2021-12-15 18:20

"Штраф до 5 100 гривен": украинцев известили, кого и почему ждет наказание за новогоднюю елку

2021-12-15 17:40

В Украине вводят ограничения на продажу популярных лекарств: что изменится в 2022 году

2021-12-15 17:20
Все статьи раздела "Украина"

Украина

ПФУ сделал заявление о финансировании декабрьских пенсий 2021-12-15 18:40
Кому в Украине не положены субсидии на коммуналку: названы 9 категорий 2021-12-15 18:20
"Штраф до 5 100 гривен": украинцев известили, кого и почему ждет наказание за новогоднюю елку 2021-12-15 17:40
В Украине вводят ограничения на продажу популярных лекарств: что изменится в 2022 году 2021-12-15 17:20