Украина В Украине вводят ограничения на продажу популярных лекарств: что изменится в 2022 году

2021-12-15 17:20

В Украине с 1 апреля 2022 меняются правила реализации антибиотиков в аптеках.

Как рассказал в комментарии "Укринформу" первый заместитель министра здравоохранения Украины Александр Комарида, с апреля их будут отпускать исключительно по электронному рецепту.

По его словам, команда Минздрава и дальше будет работать над тем, чтобы до конца года все рецептурные лекарственные средства в Украине отпускались исключительно по электронному рецепту.

"Мы полностью уходим от бумажных рецептов и переходим исключительно на электронные... Мы хотим установить действенные механизмы контроля за отпуском рецептурных лекарственных средств и начинаем, конечно, с антибиотиков", - заявил чиновник.

Также представитель ведомства отметил, что в Украине активно развивается фармацевтическое страхование.

"Это страхование на лекарственные средства: то есть, ты платишь определенную сумму ежемесячных взносов и имеешь достаточно большую сумму покрытия стоимости лекарственных средств, потому что у нас много средств пациенты тратят именно на лекарственные средства", - пояснил Комарида.

Напомним, что Верховная Рада Украины проголосовала за выделение 300 миллионов гривен на закупку лекарств для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА).