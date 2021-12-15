Украина Доллар снова выше 27 гривен. НБУ поднял курс сразу на 20 копеек

2021-12-15 19:40

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 декабря 2021 года поднял официальный курс до отметки 27,19 гривен за доллар. Это почти на 20 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 16 декабря установлен на таком уровне: 27,196 гривен за 1 доллар (+0,1975). При этом курс доллара на 15 декабря составляет: 26,9985 гривен за 1 доллар.

Доллар снова выше 27 гривен. НБУ поднял курс сразу на 20 копеек

Таким образом, курс доллара снова превысил отметку 27 гривен после того, как с начала недели торговался ниже нее.

Межбанк

Сегодня межбанк открылся ростом курс доллара в продаже до отметки 27,14 гривен. В течение дня тенденция подорожания американской валюты продолжилась, и за час до закрытия сессии доллар торгуется на уровне 27,22 гривен.

Прогноз

Как рассказали опрошенные РБК-Украина банкиры, курс доллара в следующем году будет находиться в коридоре 26-28 гривен. При этом он будет зависеть сразу от нескольких факторов, а новая угроза эскалации конфликта между Россией и Украиной может снова разбалансировать ситуацию.