Без посещения ТЦК: украинцы смогут обновить данные в военкомате несколькими способами

В тексты законов, регулирующих вопросы мобилизации и демобилизации украинских военных, предлагают внести положения, которые позволят украинцам предоставлять свои данные ТЦК разными способами.
Об этом сказал заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев.
Он отметил, что украинцы должны иметь возможность предоставлять свои данные как при личном посещении ТЦК, так и с помощью цифровых сервисов.
Чернев сообщил, что пока рассматриваются три варианта подачи информации в военкомат:
"Обновить данные в течение 60 дней с момента вступления закона в силу будет обязанностью граждан, а не правом. Все военнообязанные должны встать на учет и выполнять свой военный долг", – отметил нардеп.
Также он сообщил, что для уклонистов рассматривается три варианта ограничений:
"Комитет не поддержал идею блокирования счетов, потому что не считает ее реальной действенной нормой. В то же время, последнее слово за народными депутатами, которые будут в сессионном зале поддерживать или отклонять определенные предложения", – отметил Чернев.