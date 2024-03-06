ВОЙНА В Украине Без посещения ТЦК: украинцы смогут обновить данные в военкомате несколькими способами

2024-03-06 22:15

В тексты законов, регулирующих вопросы мобилизации и демобилизации украинских военных, предлагают внести положения, которые позволят украинцам предоставлять свои данные ТЦК разными способами.

Об этом сказал заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

Он отметил, что украинцы должны иметь возможность предоставлять свои данные как при личном посещении ТЦК, так и с помощью цифровых сервисов.

Чернев сообщил, что пока рассматриваются три варианта подачи информации в военкомат:

Прийти лично, Сделать это через ЦНАП, Зарегистрировать личный кабинет и сделать все онлайн.

"Обновить данные в течение 60 дней с момента вступления закона в силу будет обязанностью граждан, а не правом. Все военнообязанные должны встать на учет и выполнять свой военный долг", – отметил нардеп.

Также он сообщил, что для уклонистов рассматривается три варианта ограничений:

временный запрет на выезд за границу,

временное ограничение в праве управления транспортными средствами,

блокирование счетов в банках.

"Комитет не поддержал идею блокирования счетов, потому что не считает ее реальной действенной нормой. В то же время, последнее слово за народными депутатами, которые будут в сессионном зале поддерживать или отклонять определенные предложения", – отметил Чернев.