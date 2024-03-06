ВОЙНА В Украине Без посещения ТЦК: украинцы смогут обновить данные в военкомате несколькими способами

2024-03-06 22:15

 

В тексты законов, регулирующих вопросы мобилизации и демобилизации украинских военных, предлагают внести положения, которые позволят украинцам предоставлять свои данные ТЦК разными способами.

Об этом сказал заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

Он отметил, что украинцы должны иметь возможность предоставлять свои данные как при личном посещении ТЦК, так и с помощью цифровых сервисов.

Чернев сообщил, что пока рассматриваются три варианта подачи информации в военкомат:

 
 
 
  1. Прийти лично,
  2. Сделать это через ЦНАП,
  3. Зарегистрировать личный кабинет и сделать все онлайн.

"Обновить данные в течение 60 дней с момента вступления закона в силу будет обязанностью граждан, а не правом. Все военнообязанные должны встать на учет и выполнять свой военный долг", – отметил нардеп.

Также он сообщил, что для уклонистов рассматривается три варианта ограничений:

  • временный запрет на выезд за границу,
  • временное ограничение в праве управления транспортными средствами,
  • блокирование счетов в банках.

"Комитет не поддержал идею блокирования счетов, потому что не считает ее реальной действенной нормой. В то же время, последнее слово за народными депутатами, которые будут в сессионном зале поддерживать или отклонять определенные предложения", – отметил Чернев.

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