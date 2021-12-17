Украина В Украине разрешили посмертное изъятие органов для трансплантации без согласия

2021-12-17 09:21

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект, упрощающий процедуру посмертного изъятия органов для трансплантации.

"За" законопроект № 5831 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку, проголосовали 305 нардепов.

Документ предусматривает, что из закона убирают норму о том, что запрещается изъятие анатомических материалов для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов у умершего в случае отсутствия письменного согласия на это полномочного представителя.

Таким образом, такое согласие не является обязательным.

Согласно закону, письменное согласие живого донора и согласие его законных представителей на изъятие анатомических материалов, как и письменный отказ от ранее предоставленной такого согласия не требует нотариального удостоверения сделки или удостоверение подлинности подписи нотариусом.

Письменное согласие живого донора на изъятие у него органа или его части предоставляется донором лично уполномоченному трансплант-координатору.

Также прописывается возможность дать согласие в электронной форме.

Сведения о предоставленной человеком согласия или несогласия на посмертное донорство вносятся в Электронную систему здравоохранения в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины. Соответствующая отметка также по желанию появляется в документах человека.

В случае если умерший не выразил при жизни своего согласия или несогласия на посмертное донорство, установленное трансплант-координатором, согласие на изъятие анатомических материалов для трансплантации запрашивается трансплант-координатором лично у другого человека или у одного из близких родственников этого человека (дети, родители, родные братья и сестры).

В случае отсутствия супругов или близких родственников, указанных в этой части, согласие на изъятие анатомических материалов для трансплантации и / или изготовление биоимплантатов из тела умершего требует трансплант-координатор у человека, обязавшегося похоронить умершего.

При этом, гражданский муж/жена не смогут запретить изъятие.

Также из закона полностью изымается право назначить своего полномочного представителя, который после смерти человека может сообщить, давал ли человек согласие на посмертное донорство.

Таким образом, если человек, скажем, находится в гражданском браке, то гражданский супруг или супруга, которого человек мог бы назначить своим полномочным представителем, не имеют юридических рычагов повлиять на процесс, (только официальный супруг/супруга, дети) , родители, родные брат или сестра, а также "человек, который обязался похоронить", то есть, например, та же больница, в которой человек умер).