В ЕС провели первую в истории операцию по замене пораженного COVID-19 легкого

В Австрии медики впервые провели пациенту операцию по замене легкого, пораженного коронавирусом.
"Ситуация была безнадежной. Легкое было словно глыба, ничего не осталось", - сообщил глава отделения хирургии в венской клинике Вальтер Клепетко, передает CNN.
Операцию оценивают, как "очень сложную", но успешную. 45-летняя пациентка заболела коронавирусом восемь недель назад. Ее состояние резко ухудшилось. Если бы не операция, она бы не выжила. Сейчас она чувствует себя хорошо и идет на поправку.
Трансплантацию легкого провели в Венском медицинском университете на прошлой неделе. Это была первая в Европе операция подобного рода.
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