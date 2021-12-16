Коронавирус Штамм "Омикрон" заражает в 70 раз быстрее других видов коронавируса, - ученые КНР

2021-12-16 21:20

Новый штамм коронавирусной инфекции "Омикрон" способен инфицировать человека в 70 раз быстрее по сравнению с другими типами этого вируса. Однако тяжесть протекания болезни зависит не только от заразности вируса, но и от иммунитета человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

"Исследователи медицинского факультета Гонконгского университета обнаружили, что спустя 24 часа после заражения штаммом "Омикрон" он размножался в бронхах человека в 70 раз быстрее, чем вариант "Дельта" и другие виды вируса", - пишет издание.

Кроме того, ученые выяснили, что масштаб воспроизводства "Омикрона" оказался в 10 раз меньше, чем у первоначального варианта вируса. В результате можно предположить, что "Омикрон" должен вызывать менее тяжелое протекание болезни.

Один из авторов исследования доктор Чэнь Чживэй уточнил, что репликация генома вируса является не единственным фактором, определяющим способность вируса заражать. Он уточнил, что тяжесть протекания заболевания зависит не только от заразности вируса, но и от иммунитета человека.

"Это очень заразный вирус, хоть и менее болезнетворный. Но он инфицирует гораздо больше людей и может вызвать больше случаев серьезного течения болезни и летальных исходов", заявил он, уточнив при этом, что "общая угроза от "Омикрона", вероятно, очень значительна", - сказал он.

Напомним, специальный представитель Всемирной организации здравоохранения по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро заявил, что случаи заражения штаммом "Омикрон" уже подтверждены в 77 странах. При этом количество случаев удваивается каждые два-три дня.