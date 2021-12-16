Мир Специалисты назвали пять видов продуктов, которые нужно обязательно есть зимой

2021-12-16 19:40

Специалисты назвали пять обычных продуктов, которые крайне необходимы зимой для тонуса организма и здоровья всего тела, передает Сhangeua.com.

Клюква. Не многие знают, что клюква может храниться свежей больше года - если поместить ее в воду в закрытой ёмкости. Из неё также можно делать морсы, варить соусы для первых блюд и так далее. Кроме того, клюква содержит огромное количество витамина С, который отлично повышает иммунитет.

Цитрусовые. Зима - сезон цитрусовых. Это апельсины, мандарины и грейпфруты. Все они содержат в огромном количестве витамин С, который помогает нам не болеть в сезон простуд, поэтому без цитрусовых мы зимой своей жизни не представляем. Их можно есть как просто так, так и выжимать фрэши.

Зелень. Зелень - спасение для ослабленного иммунитета. В ней содержатся важные антиоксиданты, которые повышают защитные свойства организма. Эксперты советуют сделать зелень заменой привычным снекам: это будет полезно как для вашей фигуры, так и для иммунитета.

Гранат. Гранат содержит в большом количестве витамин С, фолиевую кислоту и антиоксиданты, что особенно актуально в холодный сезон. Из него можно выжимать витаминные соки, зернышки граната можно добавлять в салаты или есть просто так.

Имбирь. О целебных эффектах имбиря известно уже давно. Его используют в качестве лекарства и профилактического средства от различных заболеваний, поэтому без него зимой никак не обойтись.