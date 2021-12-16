Мир Евросоюз планирует защититься от последствий роста цен на газ: подробности

2021-12-16 22:00

 

Рост цен на газ увеличивает стоимость электроэнергии в Европейском Союзе. С целью повышения надежности и устойчивости энергетической системы блока Европейская комиссия разработала план.

Об этом сообщила в четверг, 16 декабря, в Twitter президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Рост цен на газ увеличивает стоимость электроэнергии в ЕС. Почти все государства-члены ЕС приняли меры по защите наиболее уязвимых людей, как рекомендовано Еврокомиссией.

На этой неделе мы представили предложения по повышению надежности и устойчивости нашей энергетической системы», — сообщила она.

Еврокомиссия накануне приняла ряд предложений по декарбонизации газового рынка ЕС путем облегчения использования возобновляемых и низкоуглеродных газов, включая водород, и обеспечения энергетической безопасности для всех граждан в Европе.

«Европейскому Союзу необходимо декарбонизировать потребляемую энергию, чтобы сократить выбросы парниковых газов как минимум на 55 % к 2030 году и стать климатически нейтральным к 2050 году, и эти предложения помогут достичь этой цели», — отметили в евроинституте.

В частности, среди предложений есть и то, что касается долгосрочных контрактов на газ.

«Чтобы избежать блокирования Европы ископаемым природным газом и освободить больше места для чистых газов на европейском газовом рынке, Еврокомиссия предлагает не продлевать долгосрочные контракты на неограниченный объем ископаемого природного газа после 2049 года», — говорится в предложении.

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