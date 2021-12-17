Украина Стало известно, на что украинцы активнее всего тратят тысячу Зеленского

2021-12-17 20:34

Украинцы, которые уже получили виртуальную тысячу гривен за вакцинацию, начали активно скупать книги в интернет-магазинах.

"А тем временем участники бета-тестирования своей активностью "положили уже несколько популярных книжных интернет-магазинов. Классный показатель того, что мы читающая нация", - написал в своем Telegram-канале написал вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Речь идет о бета-тестировании сервиса еПідтримка, который заработал несколько дней назад. Как сообщалось, по состоянию на 14 декабря на пилот программы єПідтримка по выплате тысячи гривен после получения двух доз COVID-вакцины записались два миллиона украинцев.

Напомним, "тысяча Зеленского" - это не наличные деньги, а сертификат для "культурного и спортивного развития украинцев". Ее также можно потратить на книги, а пенсионеры, могут на эти деньги купить лекарства.