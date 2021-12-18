Украина На АЗС изменились розничные цены на топливо

2021-12-18 12:30

Бензин марки А-95 подешевел на станциях WOG и ОККО

В Украине подешевеет бензин. За последнюю неделю розничные сети АЗС снизили цены на бензины и дизельное топливо.

В итоге, топливо для автомобилей подешевело от 10 до 40 коп./л, заявили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов, сообщает Enkorr.ua.

Так, на станциях WOG и ОККО бензин марки А-95 подешевел на 10 коп./л, до 30,78 грн/л, дизельное топливо - на 14 коп./л, до 30,13 грн/л.

В то же время в сети "Катрал" ДТ и бензин А-92 снизились в ценена 40 коп./л, до 29,37 грн/л и 29,99 грн/л соответственно, А-95 - на 20 коп./л, до 30,57 грн/л.

А вот SOCAR, "Параллель", "Укргаздобыча", "БРСМ-Нафта", BVS, Chipo, "Овис" и Motto снизили цену топлива на 5-50 коп./л.

При этом в сети AMIC цены на бензины и ДТ уменьшились на 17 коп./л: А-92 - до 30,03 грн/л, А-95 - до 30,61 грн/л и ДТ - до 29,96 грн/л.

Shell снизила стоимость дизтоплива на 14 коп./л, до 30,13 грн/л, "пятерки" - на 10 коп./л, до 30,78 грн/л.

Напомним, глава фракции в Верховной Раде Давид Арахамия анонсировал увеличение акцизного сбора на бензин в Украине. По его словам, если к акцизу на бензин добавить всего одну гривну, то каждая области Украины дополнительно получит по одному млрд гривен на местные дороги.

А еще в начале декабря Министерство экономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, расчетные цены для бензина снижены на 1,27 гривен с 27,15 гривен до 25,88 грн/литр, для дизельного топлива снижены на 56 копеек - до 23,27 грн/литр. Таким образом, стоимость бензина на АЗС не может превышать 30,88 грн/литр.