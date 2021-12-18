Украина Повышение субсидий в этом отопительном сезоне, заявление Шмыгаля: на какую сумму рассчитывать украинцам

2021-12-18 15:00

 

О планах повысить субсидии украинцам на оплату коммуналки сообщил глава Кабмина Денис Шмыгаль , когда подводил итоги года, выступая в Раде.

Так, в своем отчете перед народными депутатами Шмыгаль заявил, что в отопительном сезоне 2021−2022 годов ожидается повышение субсидий до уровня 2000 грн и выше.

«В отопительном сезоне 2020/21 годов размер субсидий составлял 1770 грн. В отопительном сезоне 2021/22 годов ожидается на уровне 2000 грн и выше», — сообщил премьер.

Отметим, в госбюджете на 2022 год заложили 38,4 млрд гривен для субсидий - меньше, чем украинцам понадобилось в 2021 году (в октябре Рада, напомним, направила дополнительные 12 млрд гривен на субсидии).

Шмыгаль добавил, что в 2021 году была завершена реформа жилищных субсидий и с мая финансовая помощь на оплату коммуналки выплачивается исключительно в наличной форме. А также, что большинство субсидиантов не подавали заявки и выплаты были переназначены им автоматически.

Ранее мы писали, что в Украине наиболее незащищенным категориям граждан упростили ряд правил назначения субсидий. Денежную помощь на оплату коммунальных услуг могут получить жители населенных пунктов на линии столкновения с российской агрессией, владельцы самодельного транспорта или мотоциклов, а также люди в декретном отпуске и лица, купившие жилье за ​​бюджетные деньги.

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