Готовимся к праздникам: медики нахвали самые низкокалорийные продукты

2021-12-20 20:20

Специалисты рассказали, что нужно включить в рацион, чтобы утолить голод, насытить организм микроэлементами и витаминами и при этом не набрать лишних килограммов, сообщает Interfax.by.

По информации, существует дюжина продуктов, которые помогут быть стройными и энергичными в период праздников.

Как стало известно, благодаря им организм получит необходимыми питательные вещества и не потратит силы на переваривание тяжелой пищи.

Фрукты

Грейпфрут (42 ккал, жиры — 0,14 г, белки — 0,77 г, углеводы — 10,66 г на 100 г)

Лучший продукт для борьбы с лишним весом, который ускоряет обмен веществ, тонизирует и поднимает настроение. Полезен и для общего здоровья: нейтрализует холестерин, стабилизирует уровень сахара в крови, очищает организм от шлаков.

Апельсин (47 ккал, жиры — 0,12 г, белки — 0,94 г, углеводы — 11,75 г на 100 г)

В одном крупном апельсине содержится суточная норма витамина С (укрепляем иммунитет перед зимой), а флавоноиды в составе фрукта работают как мощнейшие антиоксиданты. Также апельсин улучшает аппетит и способствует пищеварению.

Яблоко (52 ккал, жиры — 0,17 г, белки — 0,26 г, углеводы — 13,81 г на 100 г)

В любой непонятной ситуации съешьте яблоко. Фрукт улучшает работу мозга, восстанавливает кровь, укрепляет сердечно-сосудистую систему, выводит из организма лишнюю соль и воду, защищает от рака и преждевременного старения.

Овощи

Свежие огурцы (15 ккал, жиры — 0,11 г, белки — 0,65 г, углеводы — 3,63 г на 100 г)

Хрустящие зеленые овощи замедляют процессы старения, способствуют усвоению пищи, очищают организм от шлаков и токсинов. Более того, огурцы улучшают работу печени, сердца и почек и предупреждают заболевания щитовидной железы.

Сельдерей (16 ккал, жиры — 0,17 г, белки — 0,69 г, углеводы — 2,97 г на 100 г)

Нормализует работу кишечника и почек, борется с усталостью и раздражением, наполняет энергией и повышает работоспособность, нормализует жировой обмен и ускоряет метаболизм — все, что нужно для быстрого и правильного похудения.

Помидоры (18 ккал, жиры — 0,20 г, белки — 0,88 г, углеводы — 3,89 г на 100 г)

Красные помидоры богаты антиоксидантами, которые в том числе снижают риск раковых и сердечных заболеваний. Витамины и кислоты в овоще способствуют росту тканей, уменьшению воспалений и снижению кровяного давления.

Тыква вареная или запеченная (20 ккал, жиры — 0,07 г, белки — 0,72 г, углеводы — 4,9 г на 100 г)

Лишний вес и вареная тыква несовместимы — она нормализует работу сердца и ЖКТ, снимает отечность, укрепляет сосуды. Запеченная тыква очищает почки и мочевой пузырь, помогает снять нервное напряжение и устранить бессонницу.

Свекла вареная (44 ккал, жиры — 0,18 г, белки — 1,68 г, углеводы — 9,96 г на 100 г)

Известна сильным слабительным эффектом, но богата и другими свойствами. К примеру, вареная свекла принимает активное участие в кроветворении, улучшает работу мозга, выводит из организма соли тяжелых металлов.

Мясо, рыба

Белок куриного яйца вареный (48 ккал, жиры — 0,16 г, белки — 11,84 г, углеводы — 0,17 г на 100 г)

Простой, но важный продукт для здоровья организма. Он насыщает клетки веществами, необходимыми для их полноценного роста, нейтрализует пагубное воздействие окружающей среды, улучшает метаболизм, нормализует уровень сахара в крови.

Треска запеченная (84 ккал, жиры — 0,25 г, белки — 20,42 г, углеводы — 0 г на 100 г)

Помимо того, что треска — это источник необходимых жирных омега-3 кислот, продукт улучшает качество работы ЖКТ, активизирует кровообращение, восстанавливает организм и предупреждают возникновение сердечных болезней.

Мясо курицы (190 ккал, жиры — 7,41 г, белки — 28,93 г, углеводы — 0 г на 100 г)

Для похудения готовьте мясо на пару или запекайте в духовке. Курица придает чувство сытости на долгое время, снабжает клетки протеином и не позволяет жиру откладываться в теле. Белое мясо укрепляет мышцы и сердечно-сосудистую систему.

Чечевица вареная на воде (116 ккал, жиры — 0,38 г, белки — 9,02 г, углеводы — 20,13 г на 100 г)

Отличная альтернатива мясу, так как содержит достаточное количество растительного белка. Чечевица способствует жиросжиганию, надолго утоляет голод, улучшает работу ЖКТ, выводит шлаки и токсины из организма.