Украина Украину охватит арктический воздух: синоптик предупредила о гололеде и не только

2021-12-21 20:00

В Украину идет холодный арктический фронт, который накроет всю территорию страны. В северных и восточных регионах температуры будут самыми низкими.

О том, какой будет погода в Украине 22 декабря, сообщила в Telegram известный украинский синоптик Наталья Диденко.

Так, в ближайшую ночь средняя температура воздуха по всей стране будет колебаться в пределах от 8 до 14 градусов мороза. При этом на севере и востоке местами она опустится до -17 градусов по Цельсию.

Днем воздух незначительно прогреется (примерно до 5 – 12 градусов мороза).

В западных и южных регионах будет теплее всего. Там столбики термометров днем поднимутся до 1 – 5 градусов ниже нуля.

По всей стране ожидается возникновение гололеда, из-за чего водителям и пешеходам нужно будет проявить осторожность.

Ветер будет северо-западным, что усилит ощущение холода.

Каких-нибудь существенных осадков не предвидится.

В столице Украины ночью температура воздуха будет колебаться от -12 до -14 градусов по Цельсию. Днем атмосфера прогреется до 8 градусов мороза.

Такая погода продержится примерно до пятницы, после чего в Украину придет потепление вплоть до оттепели и небольших "плюсов". Потепление будет сопровождаться мокрым снегом и дождем.