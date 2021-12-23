Украина Как могут измениться тарифы на отопление в 2022 году - реальные прогнозы экспертов и Кабмина

2021-12-23 09:03

Эксперты не исключают, что в следующем году отопление для населения подорожает. При этом цифры в прогнозах существенно расходятся. Издание Страна собрало мнения и данные по поводу того, какими могут быть тарифы на отопление в 2022 году.

Ранее правительство пообещало, что цены за отопление не будут поднимать до конца текущего отопительного сезона, то есть до апреля 2022 года. Сейчас тарифы устанавливают местные власти, а цена за отопление зависит от поставщиков в каждом регионе. Также она отличается для домов с теплосчетчиками и домов без них.

Цены на отопление для домов, оснащенных приборами учета тепловой энергии, колеблются от 654 до 2017 грн за Гкал. В среднем 1600-1900 грн за Гкал или 1400-1800 грн за отопление в среднестатистической двухкомнатной квартире.

Тарифы за централизованное отопление без счетчиков рассчитывают исходя из площади жилья. Разбег цен в регионах от 27 до 80 грн за кв метр. В среднем это 35-43 грн за квадратный метр. В пересчете на платежку для двухкомнатной квартиры площадью 60 кв. м это примерно 2100-2600 грн ежемесячно.

Но не стоит исключать, что из-за резкого роста цены на газ отопление может подорожать уже в этом отопительном сезоне. На это может повлиять рост минимальной зарплаты с 1 декабря 2021 года, поскольку коммунальные предприятия поднимут зарплаты работникам.

При этом есть несколько прогнозов по тарифам на отопление в следующем отопительном сезоне 2022-2023 года.

По стратегическому прогнозу Минэкономики, Кабмин ожидает рост тарифов на уровне 3-9%. Это будет означать плюс 50-100 гривен в ежемесячной платежке для 60-метровой двухкомнатной квартиры со счетчиками и 70-160 грн – без счетчиков.

В то же время эксперты по консенсус-прогнозу (инвесторы, банкиры) считают, что тарифы на отопление в 2022 году вырастут на 16%. Это уже 1650-1850 грн и 2450-3000 грн соответственно.

Однако некоторые эксперты считают, что отопление может подорожать втрое из-за меморандума с МВФ, под который Украина получила транш в $700 млн. А это уже совсем другие цифры – до 4-6,5 тысяч грн за отопление в месяц.