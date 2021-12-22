Украина В зоне ООС провели боевые стрельбы из американских «Javelin»

2021-12-22 18:20

В зоне проведения Операции объединенных сил, в Донецкой области, впервые прошли боевые стрельбы из противотанковых ракетных комплексов «Javelin».

Об этом сообщил украинский телеканал «Дом».

Преимущество ракетных комплексов «Javelin» состоит в том, что они способны уничтожать танки на расстоянии до 5-ти километров, а также ракета после пуска может самостоятельно направляется на цель, что позволяет достигать почти 100% точности стрельбы.

Сейчас на вооружении Вооруженных сил Украины есть почти 100 пусковых установок и около 500 ракет к «Javelin», которые могут применить на Донбассе в случае полномасштабного вторжения войск противника.

Напомним, что в Украину для нужд ВСУ поступила партия противотанковых ракет комплекса (ПТРК) Javelin и вспомогательное оборудование на общую сумму более 27 млн долларов.