Украина В зоне ООС провели боевые стрельбы из американских «Javelin»

2021-12-22 18:20

 

В зоне проведения Операции объединенных сил, в Донецкой области, впервые прошли боевые стрельбы из противотанковых ракетных комплексов «Javelin».

Об этом сообщил украинский телеканал «Дом».

Преимущество ракетных комплексов «Javelin» состоит в том, что они способны уничтожать танки на расстоянии до 5-ти километров, а также ракета после пуска может самостоятельно направляется на цель, что позволяет достигать почти 100% точности стрельбы.

Сейчас на вооружении Вооруженных сил Украины есть почти 100 пусковых установок и около 500 ракет к «Javelin», которые могут применить на Донбассе в случае полномасштабного вторжения войск противника.

Напомним, что в Украину для нужд ВСУ поступила партия противотанковых ракет комплекса (ПТРК) Javelin и вспомогательное оборудование на общую сумму более 27 млн долларов.

subscriber subscriber

Еще по теме

В красной зоне карантина остались всего две области Украины - Волынь и Запорожье

2021-12-20 12:40

Минздрав анонсировал выход из красной зоны Киевской, Сумской и Житомирской областей

2021-12-17 17:31

В МОЗ подтвердили, что в ближайшее время еще две области покинут красную зону карантина

2021-12-13 15:46

ПОЛНЫЙ СПИСОК Минздрав обновил зоны карантина, в оранжевой осталось три области

2021-12-13 11:14

Еще новости в разделе "Украина"

Выплата "Вовиной тысячи": как украинцам будут выдавать "живые" карточки с деньгами

2021-12-22 20:40

Отключение отопления на новогодние праздники, в Минэнерго дали ответ: "К сожалению..."

2021-12-22 19:00

В Карпатах зафиксировали рекордные морозы

2021-12-22 18:40

В зоне ООС провели боевые стрельбы из американских «Javelin»

2021-12-22 18:20
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Выплата "Вовиной тысячи": как украинцам будут выдавать "живые" карточки с деньгами 2021-12-22 20:40
Отключение отопления на новогодние праздники, в Минэнерго дали ответ: "К сожалению..." 2021-12-22 19:00
В Карпатах зафиксировали рекордные морозы 2021-12-22 18:40
В зоне ООС провели боевые стрельбы из американских «Javelin» 2021-12-22 18:20