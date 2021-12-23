Мир Власти Германии уже рассматривают возможность введения нового локдауна

2021-12-23 11:45

Канцлер Германии Олаф Шольц рассматривает вариант введения нового локдауна в стране из-за распространения нового штамма коронавируса Омикрон, сообщает DW.

Канцлер в этом отношении "преимущественно согласен" с министром здравоохранения Карлом Лаутербахом, сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

В правительстве ФРГ намерены следить за развитием ситуации с заболеваемостью коронавирусом, "надеясь на быстрый эффект уже утвержденных ограничений".

Власти Германии поставили цель вакцинировать 80% населения к очередной конференции премьер-министров федерации и федеральных земель в начале января 2022 года.

Накануне премьер-министры федеральных земель договорились о введении в стране более строгих ограничительных мер в связи с распространением нового штамма Омикрон. Согласно принятому решению, начиная с 28 декабря в частных квартирах и домах смогут собираться вместе до десяти человек, прошедших полную вакцинацию или переболевших ководом. Клубы и дискотеки будут закрыты. Большие культурные и спортивные мероприятия можно проводить, но без зрителей.