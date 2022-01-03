Украина Глава Нафтогаза признался, что понятия не имеет, каким будет тариф на газ для населения в 2022 году

2022-01-03 12:40

В Нафтогазе подтвердили, что продают газ по одной цене, а дальше поставщик сам выставляет тариф на "голубое топливо". Предугадать колебание цен и все факторы, которые на это повлияют, крайне сложно.

"Какая будет цена по этим годовым контрактам? Ну, во-первых, даже сейчас цены разные. Нафтогаз создал балансирующую группу и в рамках балансирующей группы мы предлагаем поставщикам на оптовом рынке для потребностей населения газ по 7,42 гривен/кубометр", - заявил глава НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко в интервью РБК-Украина.

Он добавил, что перепродают газ по очень разным ценам – по 7,88 гривен, по 7,18, есть даже и по 13,5, как в Херсоне.

"Поэтому точно мы не можем сказать, какая будет цена в мае. Каждый будет ставить свою цену, даже если мы будем предлагать одинаковую цену на оптовом рынке", - резюмировал Витренко.

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