Мир Швеция привела армию в полную боеготовность из-за ситуации на границе РФ и Украины

2021-12-27 15:46

Глава Генштаба Швеции Микаэль Бюден заявил, что страна повысила уровень боеготовности в связи с напряженной ситуацией на границе РФ и Украины.

"Мы не сидим сложа руки и не ждем, мы увеличили военную готовность в связи с угрозой со стороны России. Мы делаем больше и готовы действовать быстрее обычного. Мы также готовы к действиям при разных сценариях не только в наших ближайших окрестностях", — отметил Микаэль Бюден в интервью Dagens Nyheter.

Он напомнил, что в 2015 году парламент Швеции принял решение вернуть военных на остров Готланд и выслали туда дополнительные подразделения в связи с учениями России. Сейчас может быть схожая ситуация.

"Внесенные нами корективы предполагают усиление на Готланде и в Балтийском море. Мы должны быть готовы к действиям по нескольким направлениям", — сказал он.

Кроме укрепления в части персонального состава, речь идет также об усилении разведывательной деятельности, мониторинге на Балтийском море и в авиапространстве.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

фото Конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана: Главы МИД договорились о прекращении огня

2021-04-30 10:03

ATLANTIC COUNCIL: АКТИВИЗАЦИЯ РОССИИ НА ГРАНИЦЕ С УКРАИНОЙ СВЯЗАНА С АТАКОЙ ЗЕЛЕНСКОГО НА ЛИЧНОГО ДРУГА ПУТИНА – ВИКТОРА МЕДВЕДЧУКА

2021-04-26 14:43

Греция намерена построить мощное заграждение на границе с Турцией

2020-10-21 14:46

На границе Украины и Венгрии километровые очереди - стала известна реальная причина

2020-09-18 09:38

Еще новости в разделе "Мир"

Швеция привела армию в полную боеготовность из-за ситуации на границе РФ и Украины

2021-12-27 15:46

Премьер-министр срочно ушел на самоизоляцию - у его дочери обнаружили COVID-19

2021-12-27 10:45

видео Впервые за 70 тыс. лет: над Землей в последний раз пролетела комета Леонарда

2021-12-26 13:30

Американские ученые нашли продукт, который позволяет человеку сжигать калории во сне

2021-12-25 12:30
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Швеция привела армию в полную боеготовность из-за ситуации на границе РФ и Украины 2021-12-27 15:46
Премьер-министр срочно ушел на самоизоляцию - у его дочери обнаружили COVID-19 2021-12-27 10:45
видео Впервые за 70 тыс. лет: над Землей в последний раз пролетела комета Леонарда 2021-12-26 13:30
Американские ученые нашли продукт, который позволяет человеку сжигать калории во сне 2021-12-25 12:30