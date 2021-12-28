Украина Обострение на Донбассе: число обстрелов резко возросло, ранены двое солдат ВСУ

2021-12-28 10:12

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки 10 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. Тяжелые ранения получили двое военнослужащих.

Как сообщает штаб ООС, противник открывал огонь из противотанковых ракетных комплексов, минометов калибра 120-мм, гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме того, был задействован беспилотник, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.Обстрелы фиксировались в районе населеных пунктов Гнутово, Нью-Йорк, Новозвановка, Новолуганское, Марьинка, Красногоровка, Травневое и Лобачево.

Украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.

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Как будет работать банковская система на праздники: график НБУ 2021-12-27 21:35