Украина Алексей Резников рассказал, как в начале 2022 года будут формироваться силы теробороны

2021-12-28 15:47

Силы территориальной обороны и их структуры формируют военные, а не органы местного самоуправления. Об этом сказал министр обороны Алексей Резников.

"Обращаюсь ко всем руководителям органов местного самоуправления и другим избранным лицам. Я призываю вас воздержаться от действий и высказываний, политизирующих дело организации территориальной обороны. Речь идет о самом важном – защите нашей страны. Здесь не место пиару и подергиваниям. Мы все вместе должны работать ради интересов Украины, каждый – в пределах своих полномочий. Укреплять обороноспособность, а не вредить ей, разбалансируя процесс. Есть четкая вертикаль Сил территориальной обороны. Ее формируют военные. Главы громад не возглавляют формирование сил территориальной обороны и должны действовать в пределах своих компетенций", – приводит слова Резникова пресс-служба Минобороны.

Согласно закону Об основах национального сопротивления, силы теробороны – это составная часть Вооруженных сил Украины. Непосредственное руководство территориальной обороной осуществляет главнокомандующий ВСУ через командующего силами теробороны ВСУ.

"Какие-либо структуры, созданные должностными лицами органов местного самоуправления, не входят в состав Сил территориальной обороны ВСУ. Местные государственные администрации принимают участие, а не создают самостоятельно штабы территориальной обороны", – говорится в сообщении Минобороны.

"Мы выходим на практическую стадию реализации положений этого фундаментального закона. И важно, чтобы каждый понимал, где его компетенция начинается и где завершается. В вопросах обороны не может быть никакой двусмысленности. Итак, первое и единственное, что все должны запомнить – создание Сил территориальной обороны как отдельного мощного компонента всеохватывающей обороны в составе Вооруженных сил Украины – это исключительная компетенция военных, их функция", – указал Резников.

Он объяснил, что армия формирует структуру Сил ТрО, готовит соответствующие планы, ставит задачи, назначает командиров, дает оружие. А городские и сельские головы, в целом местное самоуправление вносит свой вклад в обеспечение надлежащей материальной базы.

На прошлой неделе профильный правительственный комитет согласовал проекты 14 актов Кабинета министров. После принятия этих решений правительством, которое мы ожидаем в ближайшее время, будет создана необходимая база для практического воплощения закона об основах национального сопротивления уже с 1 января 2022 года. Не будет никаких пауз, ускорится системная работа, где каждый должен заниматься своим делом, – резюмировал Резников.