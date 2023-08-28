ВОЙНА В Украине Украина может начать использовать F-16 весной 2024 года, - Резников

2023-08-28 16:48


Резников утверждает, что для использования самолетов в Украине необходимо подготовить инфраструктуру.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина может начать использовать истребители F-16 уже весной 2024 года.

В интервью изданию Bild он рассказал, что следует учитывать время на обучение и подготовку инфраструктуры.

"Я бы сказал, что появление F-16 на фронте может произойти весной следующего года, потому что мы начали курсы подготовки наших пилотов, инженеров и техников", - заявил министр.

Резников утверждает, что для использования самолетов в Украине необходимо подготовить инфраструктуру.

"Это должно занять как минимум шесть месяцев, а может быть, и немного больше", - добавил Резников.

Министр уверен, что появление F-16 на фронте может "изменить правила игры" в войне.

"Мы должны положить конец доминированию России в небе, за пределами поля боя. Самолеты F-16 станут частью противовоздушной обороны. Мы можем усилить наши возможности в небе для защиты воздушного пространства, то есть наших городов. Для нас это было бы большим прорывом. Очень большим", - пояснил он.

Самолеты F-16 для Украины - последние новости

Велика вероятность того, что в ближайшее время Украина получит истребители F-16, которые крайне необходимы ей для противостояния российской агрессии. Такое заявление сделал председатель Объединенного комитета руководителей штабов Марк Милли, напомнив, что существует программа обучения и дело движется вперед.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о плане по обучению украинских специалистов на истребителях F-16 и есть ли в нем приоритетные пункты. Он подчеркнул, что "авиация каких-либо ошибок не прощает", в ней все должно работать как единый механизм.

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