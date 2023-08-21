ВОЙНА В Украине Новое заседание союзников Украины в формате Рамштайн: стали известны подробности

2023-08-21 13:32

Пятнадцатое заседание министров обороны государств-союзников Украины в формате Рамштайн должно стартовать 18 сентября. Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью журналистке Адриане Кучер.

По его словам, встреча состоится в онлайн-формате и продлится шесть дней – до 24 сентября. Ключевые вопросы, которые будут обсуждаться во время Рамштайн-15, остаются неизменными – приоритетом номер один будет усиление украинской противовоздушной обороны.

"Больше ракет, больше систем, больше радаров плюс авиация как элемент противовоздушной обороны. Второй вопрос – это артиллерия и амуниция к ней. Третья вещь – это бронетехника всех видов", – сказал Резников.

Министр объяснил, что Украина рассчитывает договориться о поставках бронетранспортеров, броневиков, танков и бронированных автомобилей для эвакуации раненых и всех видов запчастей к ним.

subscriber subscriber

Еще по теме

Украина продолжит наносить удары по Крымскому мосту, - Резников

2023-07-25 16:48

Очередной "Рамштайн" сосредоточится на обеспечении помощи Украине в контрнаступлении, - Пентагон

2023-07-18 16:48

Когда прорыв на фронте произойдет, вы все это увидите, - Резников

2023-06-28 19:15

Украина получит от союзников западные истребители не раньше Нового года, - Резников

2023-06-20 18:26

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Когда стартует военное обучение украинских пилотов на истребителях F-16

2023-08-21 14:31

Новое заседание союзников Украины в формате Рамштайн: стали известны подробности

2023-08-21 13:32

Выполняя боевое задание в Запорожской области погиб актер театра и кино Алексей Хильский

2023-08-21 12:28

Авиация ВСУ нанесла серию ударов по важным военным объектам врага

2023-08-21 10:27
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Когда стартует военное обучение украинских пилотов на истребителях F-16 2023-08-21 14:31
Новое заседание союзников Украины в формате Рамштайн: стали известны подробности 2023-08-21 13:32
Выполняя боевое задание в Запорожской области погиб актер театра и кино Алексей Хильский 2023-08-21 12:28
Авиация ВСУ нанесла серию ударов по важным военным объектам врага 2023-08-21 10:27