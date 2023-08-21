ВОЙНА В Украине Новое заседание союзников Украины в формате Рамштайн: стали известны подробности

2023-08-21 13:32

Пятнадцатое заседание министров обороны государств-союзников Украины в формате Рамштайн должно стартовать 18 сентября. Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью журналистке Адриане Кучер.

По его словам, встреча состоится в онлайн-формате и продлится шесть дней – до 24 сентября. Ключевые вопросы, которые будут обсуждаться во время Рамштайн-15, остаются неизменными – приоритетом номер один будет усиление украинской противовоздушной обороны.

"Больше ракет, больше систем, больше радаров плюс авиация как элемент противовоздушной обороны. Второй вопрос – это артиллерия и амуниция к ней. Третья вещь – это бронетехника всех видов", – сказал Резников.

Министр объяснил, что Украина рассчитывает договориться о поставках бронетранспортеров, броневиков, танков и бронированных автомобилей для эвакуации раненых и всех видов запчастей к ним.