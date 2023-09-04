Политика документ Рустем Умеров подал в Верховную Раду заявление об увольнении

2023-09-04 13:32

Глава Фонда государственного имущества Рустем Умеров подал в Верховную Раду заявление об увольнении. Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в Facebook в понедельник, 4 сентября.



"В Верховную Раду Украины поступило заявление от главы Фонда государственного имущества Рустема Умерова об освобождении от должности", - написал он.



Стефанчук заверил, что это заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании.



Напомним, Рустем Умеров должен стать новым министром обороны вместо Алексея Резникова, который также подал в отставку.



Ранее президент Владимир Зеленский подтвердил увольнение Резникова с поста министра обороны и назвал его преемником.