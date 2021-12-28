Украина Зачем нужен военный учет женщин и что изменится в 2022 году: в Минобороны дали пояснение

2021-12-28 18:14

В Министерстве обороны отметили, что украинки могут стать на военный учет онлайн. На данный момент правительство работает над усовершенствованием этой процедуры.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр на своей странице в Facebook.

По словам чиновницы, этот закон был принят в марте. Его поддержало большинство фракций – то есть это совместное парламентское решение направлено на обновление, усовершенствование системы военного учета.

Маляр напомнила, что военный учет женщин был и раньше: "Постановлением КМУ от 1994 г. предусматривалось около 40 профессий/специальностей, которые были основанием для взятия женщин на военный учет. Однако до 2008 года было запрещено обнародовать это постановление", - отметила замминистра.

Маляр отмечает, что с тех пор часть профессий исчезла, другие — появились. Именно поэтому порядок взятия на военный учет требует обновления и усовершенствования.

Она объяснила, что в военкоматы идти не нужно. Для этого будет целый 2022 год.

"В течение 2022 года Генеральный Штаб создаст ряд документов, которые сделают процесс военного учета понятным, прозрачным и максимально удобным. Также будут пересматриваться действующие нормы", — написала заместительница.

Замглава Минобороны отметила, что министерство сейчас работает над тем, чтобы перевести в онлайн формат и автоматизировать этот процесс хотя бы в части, где это будет технически возможно.