Украина Новый год и Рождество 2022: сколько выходных в январе

2021-12-28 16:43

В конце декабря и начале января украинцев ожидают три трехдневных уикенда: на католическое Рождество, Новый год и православное Рождество.



В январе 2022 года в Украине отмечают Новый год и Рождество. Эти праздники имеют статус государственных и являются выходными днями.



Новый год в 2022 году попадает на субботу, 1 января, поэтому выходной также переносится на понедельник, 3 января.



Таким образом второй длинный уикенд пройдет с 1 по 3 января.



После празднования предстоит короткая рабочая неделя с 4 по 6 января. При этом в предрождественский четверг, 6 января, рабочий день будет сокращен на час.



Далее украинцев ожидают "каникулы" с Рождества в пятницу, 7 января, до воскресенья, 9 января.



Всего в январе 2022 года будет 19 рабочих и 12 выходных дней.