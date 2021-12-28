Украина Новый год и Рождество 2022: сколько выходных в январе

2021-12-28 16:43

 

В конце декабря и начале января украинцев ожидают три трехдневных уикенда: на католическое Рождество, Новый год и православное Рождество.

В январе 2022 года в Украине отмечают Новый год и Рождество. Эти праздники имеют статус государственных и являются выходными днями.

Новый год в 2022 году попадает на субботу, 1 января, поэтому выходной также переносится на понедельник, 3 января.

Таким образом второй длинный уикенд пройдет с 1 по 3 января.

После празднования предстоит короткая рабочая неделя с 4 по 6 января. При этом в предрождественский четверг, 6 января, рабочий день будет сокращен на час.

Далее украинцев ожидают "каникулы" с Рождества в пятницу, 7 января, до воскресенья, 9 января.

Всего в январе 2022 года будет 19 рабочих и 12 выходных дней.

subscriber subscriber

Еще по теме

"Ковидная тысяча": сколько украинцев получили выплаты и на что тратят деньги

2021-12-28 20:12

Украинцам озвучили цену на землю в 2022 году

2021-12-28 17:42

Рейтинг лучших тренеров УПЛ в 2021 году возглавил Мирча Луческу

2021-12-28 11:14

В Украине подорожает вода: сколько будем платить

2021-12-27 18:14

Еще новости в разделе "Украина"

Украинцев будут вызывать в суд по телефону: "Дия" запускает новую функцию

2021-12-28 19:41

Зачем нужен военный учет женщин и что изменится в 2022 году: в Минобороны дали пояснение

2021-12-28 18:14

Украинцам озвучили цену на землю в 2022 году

2021-12-28 17:42

Новый год и Рождество 2022: сколько выходных в январе

2021-12-28 16:43
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Украинцев будут вызывать в суд по телефону: "Дия" запускает новую функцию 2021-12-28 19:41
Зачем нужен военный учет женщин и что изменится в 2022 году: в Минобороны дали пояснение 2021-12-28 18:14
Украинцам озвучили цену на землю в 2022 году 2021-12-28 17:42
Новый год и Рождество 2022: сколько выходных в январе 2021-12-28 16:43