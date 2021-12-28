Украина Украинцам озвучили цену на землю в 2022 году

2021-12-28 17:42

Руководитель отдела земельной политики и имущественных отношений МХП, совладелец земельного агентства "Властелин" Владимир Нагорный рассказал, сколько будет стоить украинская земля в 2022 году.

Об этом он сообщил изданию AgroTrend.

Так, по словам Нагорного, в 2022 году ожидается, что цена на землю вырастет приблизительно на 300-500 долларов за один гектар.

При этом он подчеркнул, что цена продажи свободной земли в следующем году будет стартовать с 2,5 – 3,5 тысяч долларов за гектар.

Кроме того, Нагорный рассказал, что на данный момент продажи через платформу "Прозорро.Продажи" идут более активно, так как там работает нормально сложившаяся система аукционов.

"В основном на платформе продается арестованная земля, то есть стоящая на учете в исполнительной службе. Она взыскана за неуплату кредитов, алиментов и других долговых обязательств. Но исполнитель не мог ее продать из-за моратория", – объяснил он.

Тем временем, министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко сообщил, что каждый год один гектар сельскохозяйственной земли в Украине будет повышаться в цене на 7-10%.

Он также выразил мнение, что Украина может повторить опыт других европейских стран, где на старте стоимость земли тоже была не рыночной, а затем выросла в несколько раз. Так, например, в Польше за один гектар придется заплатить около 10 тысяч евро.

Исходя из данных Министерства агрополитики, в Украине по состоянию на 13 октября было заключено более 28 тысяч сделок по купле-продаже земли.