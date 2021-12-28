Украина Стало известно, когда украинцам пересчитают пенсии

2021-12-28 21:05

Перерасчет запланирован на следующий год

В Украине в следующем году изменят выплаты пенсионерам. Тем украинцам, которые работают, обещают поднять выплаты.

Пересчитать пенсии украинцам хотят в апреле 2022 года.

Новые выплаты будут зависеть от официальной зарплаты и трудового стажа пенсионеров.

При этом украинцам нет необходимости обращаться в госструктуры. Перерасчет пенсий пройдет автоматически.

Как рассказали украинцам, новый размер пенсии работающим пенсионерам будет определяться путем умножения средней зарплаты, страхового стажа и индивидуального коэффициента заработка.

В Украине в декабре уже некоторым украинцам повысили пенсии.

В 2022-м запланировано еще шесть перерасчетов. Однако выплаты будут повышать не всем пенсионерам и не каждый раз. Итак, новое повышение запланировано уже на январь.

Ранее сообщалось, что с января 2022 года в Украине ужесточаются требования для выхода на пенсию в 60 лет. Теперь вместо 28 лет нужно будет иметь как минимум 29 лет стажа.

Отметим, в Украине назвали число богатых пенсионеров. Некоторые из них получают более 10 тыс грн пенсии. По официальным данным, пенсии более 10 тыс грн получают 471 тысяч 646 украинцев.

Как сообщалось, в случае трудоустройства пенсионера пенсия, которую он получает, не индексируется и надбавки к ней не пересчитываются так, как пенсионерам, которые не работают.