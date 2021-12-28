Украина Средняя зарплата выросла до максимума с начала года, — Госстат Украины

2021-12-28 22:00

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в ноябре 2021 года составила 14 282 гривны, что на 237 гривен больше по сравнению с октябрем (14 045 гривен).

Об этом свидетельствуют данные Государственной службе статистики.

За последний год (по сравнению с ноябрем прошлого года) зарплата выросла на 19,2 %. Реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла на 8,0 %.

Самую высокую зарплату начислили в ноябре в Киеве — 21 144 гривен, а самая низкая — в Херсонской области — 11 314 гривен.

Самая большая зарплата в следующих сферах: «Информация и телекоммуникации» — 27 141 гривна, «Финансовая и страховая деятельность» — 23 419 гривен, а самая низкая — «Временное размещение и организация питания» — 8 824 гривен.

Справка

По данным Госстата, среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-декабрь 2020 года составляла 11 591 гривну.

По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года зарплата выросла на 10,4 %. Реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла за год на 7,4 %.

Раньше мы писали, что в бюджете на 2022 год на индексацию в марте пенсий и других компенсационных выплат для всех пенсионеров предусмотрено 200,6 миллиардов гривен.