Украина Кадровый дефицит: в крупных городах Украины не хватает более 4 тыс патрульных

2021-12-29 15:15

В Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и Львове остается более четырех тысяч вакантных мест для полицейских. Об этом со ссылкой на ответ Национальной полиции сообщают "Украинские новости".

Так, по данным на декабрь 2021 года количество вакантных мест полицейских:

в Главном управлении (ГУ) Нацполиции в Киеве составляло 1 518 должностей (18,3% от общего количества штатных мест),

ГУ Нацполиции в Харьковской области - 856 должностей (12,2%),

ГУ Нацполиции в Одесской области - 549 должностей (9,6%),

ГУ Нацполиции в Днепропетровской области - 1024 должности (12%),

ГУ Нацполиции во Львовской области - 420 должностей (9,2%).

Больше всего вакантных должностей для правоохранителей в пяти крупных городах Украины - Киеве, Днепре, Харькове, Одессе и Львове. В целом, в вышеперечисленных управлениях Нацполиции вакантными остаются 4 367 должностей полицейских, это составляет почти 3,5% от общего количества правоохранителей по Украине (130 тысяч).